Napoli-Inter sugli spalti: in esaurimento la Curva B mentre invece è bassa la disponibilità per distinti e tribune.

Stando a quanto riporta TicketOne non ci sarà il San Paolo delle grandi occasioni per Napoli-Inter.

Solo la Curva B infatti, per il momento, va verso l’esaurimento. Bassa disponibilità per distinti e tribune e media disponibilità per la Curva B.

