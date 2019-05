Napoli-Inter, l’occasione giusta per rifarsi di quella partita

Napoli-Inter è l’occasione giusta per gli azzurri di rifarsi per l’episodio di Koulibaly e per il gol subito nel finale di partita che è valsa la sconfitta.

L’occasione per il Napoli è quella giusta; reclamare giustizia per la sconfitta di dicembre contro l’Inter e soprattutto per l’episodio che ha coinvolto Koulibaly. Tra l’altro aiuta anche lo score positivo di Ancelotti contro i nerazzurri, che ha giocato un bel po’ di derby.

Dall’altra parte all’Inter servono gli ultimi 3 punti per avere la certezza di andare in Champion’s League il prossimo anno. Come cercheranno di giocarsi la partita?

Nel Napoli potrebbe tornare Insigne, Inter senza De Vrij

Ancelotti e Spalletti non dovrebbero variare molto a livello di formazione. Per gli azzurri la novità dovrebbe essere Insigne in attacco al fianco di Milik, dato che è migliorato negli ultimi giorni; sulla sinistra invece dovrebbe esserci l’altra novità, con Ghoulam favorito su Mario Rui.

Per l’Inter invece l’assenza certa è quella di De Vrij, mentre Politano sta molto meglio e potrebbe partire titolare. In attacco ci dovrebbe essere Lautaro Martinez, mentre a centrocampo la coppia Vecino-Brozovic. Nessuna novità sugli altri interpreti.

Solito gioco per il Napoli e più possesso palla

Per Napoli-Inter il gioco del Napoli non si diffenzierà molto dal solito, ma ci si può aspettare ancora più possesso palla. Questo perché la squadra allenata di Spalletti ama farlo, e ciò farà sì che saranno gli azzurri a gestire il ritmo partita.

Con i soliti interpreti a centrocampo, e se Ghoulam e Malcuit saranno i due terzini titolari, è facile vedere ciò che accade spesso. Zielinski e Callejon tenderanno a giocare molto di più verso il centro, in modo tale da lasciare lo spazio ai due terzini di spingere a più non posso.

Se invece ci sarà Mario Rui sulla sinistra, allora si vedrà Malcuit più avanzato con il primo quasi a formare una linea a tre con Koulibaly e Albiol. A centrocampo, Zielinski e Callejon saranno chiamati anche ad inserirsi per fare male alla difesa dell’Inter.

Fabian Ruiz avrà più il compito di impostare la manovra e tentare da fuori, così come di dialogare nello stretto con gli altri compagni. Allan, oltre al compito di diga, cercherà anche di aiutare in fase offensiva con le sue sgaloppate centrali. Se sarà confermato Insigne, si troverà spesso a dialogare con Zielinski e fare dei triangoli molto stretti con lui.

Lorenzo inoltre, come già si è visto, può cercare Callejon con uno dei suoi cross in profondità per lo spagnolo, capace di sfruttarli come si deve. Per Milik invece il solito compito di fare sia a sportellate con i due centrali che cercare di prendersi palla e provare la giocata sopraffina.

Infine, il Napoli dovrà essere bravo ad attuare un pressing sui primi portatori di palla; questo potrebbe creare occasioni molto interessanti se riescono a recuperare palla sulla trequarti avversaria.

Azioni da dietro e manovrate per l’Inter

L’Inter, come ha sempre fatto, cercherà di fare il suo solito gioco anche domani sera al San Paolo. L’azione partirà da dietro e dovranno essere bravi i due centrali e Brozovic a non farsi rubare palla. Asamoah e D’Ambrosio saranno molto larghi, in modo tale da aiutare nell’eludere il pressing.

Vecino, accanto a Brozovic, avrà più il compito di recuperare palloni e cercare di inserirsi al centro; Nainggolan invece farà da collante, agendo da trequartista, e fornirà il suo apporto difensivo quando il Napoli attaccherà a pieno organico.

Le corsie laterali saranno sempre molto coinvolte, quindi dovranno essere bravi i due terzini con Perisic e Candreva o Politano a gestire il pallone. Politano, se giocherà lui, tra l’altro tenderà ad accentrarsi per cercare o il tiro o il cross dalla trequarti.

Infine in attacco ci dovrebbe essere Lautaro Martinez, che gioca in maniera differente rispetto a Icardi. Sarà più facile vederlo un po’ più arretrato e cercherà di dialogare con i tre dietro per creare azioni pericolose. Di sicuro l’Inter cercherà di pressare alto, così come faranno gli azzurri.

Il riscatto del Napoli contro l’Inter

Quella di domani sera è l’occasione giusta per Ancelotti ed i suoi di rifarsi della sconfitta di dicembre. I presupposti ci sono tutti per fare bene, così come le possibilità di fare molto male all’Inter.

Dall’altra parte i nerazzurri venderanno cara la pelle dato che cercano gli ultimi tre punti per garantirsi la qualificazione alla Champion’s League. Di sicuro la partita sarà molto combattuta.

