Napoli-Inter: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Questa sera alle 20.45 il Napoli di Gennaro Gattuso riceve la visita dell’Inter di Antonio Conte che non vince in Serie A al San Paolo dal 1997.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli: (4-3-3) Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Inter: (3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro.

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Sarà il confronto numero 152 fra Inter e Napoli in Serie A. Nelle precedenti 151 il Napoli ha vinto 47 volte e pareggiato 37. L’Inter è invece in vantaggio con 67 vittorie.

Il Napoli non perde in casa contro l’Inter in Serie A da 13 partite (8V, 4N), già striscia record di imbattibilità interna contro i nerazzurri nel massimo campionato.

L’Inter è tra le squadre italiane a cui Callejon ha segnato di più: sono 4 le reti dello spagnolo contro i nerazzurri. Solo alla Lazio ha segnato di più (6).

L’Inter quest’anno ha subito 14 gol, nessuno in Italia ne ha subiti di meno.

Comments

comments