Napoli-Juventus 1-0: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 22° giornata del campionato di Serie A il Napoli ha affrontato la Juventus al Diego Armando Maradona. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 7 – Squadra finalmente concentrata, concreta, attenta, con il necessario spirito di sacrificio, brava a soffrire quando la Juventus ha fatto la Juventus. In questo momento storicamente difficile e sfortunato pretendere una prestazione diversa sarebbe stato ingeneroso. L’alternanza di più moduli a seconda delle dinamiche della partita ha dato i suoi frutti. Ma che sia ben chiaro questa vittoria deve essere un punto di ripartenza e non un punto di arrivo.

MERET: 8 – Buttato dentro all’ultimo momento per l’indisponibilità di Ospina durante il riscaldamento. Fa delle parate decisive e trasmette fiducia ai compagni.

DI LORENZO: 6,5 – dalle sue parti si alternano Bernardeschi e Chiesa e lui tutto sommato li tiene bene e si spinge anche in avanti con intelligenza, qualche errore perdonabile negli appoggi.

RRAHMANI: 7,5 – La più bella sorpresa della serata, combatte come un leone non si fa mai superare e si procura anche il rigore.

MAKSIMOVIC: 7 – Come Rrahmani combatte un leone e annulla praticamente a turno Ronaldo e Morata.

MARIO RUI: 6,5 – Qualche leggerezza nei disimpegni difensivi ma anche lui ha messo in campo tanta grinta e si è prodotto in qualche giocata speciale.

BAKAYOKO: 6,5 – Prova a tenere palla con calma, a volte con troppa calma che lo porta a commettere qualche errore di troppo nel giro palla. Però raddoppia su tutti e di fisico vince diversi duelli.

ZIELINSKI: 6 – Qualche spazzo di qualità ma non ha dato il necessario contributo in fase difensiva.

POLITANO: 6 – Si è sacrificato tanto ma a lui forse si chiedeva un maggior possesso palla e qualche spunto determinante, ma ha dato un valido contributo in fase difensiva.

INSIGNE: 7,5 – Tanto sacrificio in fase difensiva, qualche spunto che fa rifiatare i compagni della difesa e soprattutto tanto coraggio e personalità in occasione del rigore realizzato.

LOZANO: 7 – Una spina nel fianco della difesa avversaria, riesce a saltare spesso l’uomo e a creare qualche situazione pericolosa, nel finale stringe i denti senza lasciare in dieci la squadra malgrado l’infortunio.

OSIMHEN: 6 – Non è ancora al top della condizione e la sua partita si limita solo a una serie di sportellate con la coppia di centrali bianconera senza però mai vincere un duello.

ELMAS (dal 64′ al posto di Zielinski): 6 –

FABIAN (dal 64′ al posto di Politano): 6 – Fornisce un valido contributo in entrambe le fasi, tanta qualità nel giro palla.

PETAGNA (dal 75′ al posto di Osimhen) 6 – Voto di stima per festeggiare la vittoria ma non è riuscito

LOBOTKA (dall’ 87′ al posto di Insigne): S.V. – Pochi minuti per spezzare il ritmo partita della Juventus.

ARBITRO DOVERI (di Roma): 4 – Non ha visto il fallo del rigore, ha ammonito Cuadrado solo al terzo fallo degno di giallo, non ha avuto il coraggio di mostrare a Chiellini il doppio giallo in pochi minuti e per questo ha dovuto sorvolare anche sul secondo giallo a Di Lorenzo.

