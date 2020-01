Napoli-Juventus 2-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Allo stadio San Paolo il Napoli ha affrontato la Juventus nella ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 8 – Partita preparata bene in ogni dettaglio. Approccio positivo alla partita, affrontata con la giusta determinazione e concentrazione. Intelligente l’inedito 4-1-4-1 con Demme schierato davanti la difesa e con Fabiàn e Zielinski a fare le mezzali con al fianco Callejon a destra e Insigne a sinistra. Ne ha forse pagato le conseguenze Milik lasciato troppo solo in avanti. Ma la squadra è stata corta e compatta con la linea di difesa alta al punto giusto senza farsi schiacciare troppo ma anche senza lasciare spazi alle punte avversarie. Giusta la sostituzione di Demme ammonito evitando così il pericolo di restare in dieci.

MERET: 7 – Se le cavata benissimo anche di piede e si è fatto trovare attento e concentrato le poche volte che è stato chiamato in causa con tiri di normale amministrazione, bene nelle uscite alte e coraggioso nel lanciarsi tra i piedi degli avversari in almeno due occasioni per conquistare la palla.

HYSAJ: 8 – Cancella dal campo Cristiano Ronaldo che segna solo quando si sposta a sinistra. Ha anticipato puntualmente e fermato nell’uno contro l’attaccante portoghese della Juventus, addirittura lasciandolo sul posto e spingendosi in avanti anche con dribbling e tunnel senza sbagliare neanche un appoggio.

MANOLAS: 7 – Baluardo insuperabile in difesa combattente e grinta da vendere che trasmette anche ai compagni di reparto, Higuain peccato che non c’era…a no c’era….

DI LORENZO: 6,5 – La distrazione finale sul gol di Ronaldo macchia una partita giocata con la massima attenzione senza concedere praticamente nulla agli attaccanti avversari.

MARIO RUI: 6,5 – Spinge il giusto sulla fascia ma in fase di non possesso si fa trovare pronto, qualche errore perdonabile in appoggio un po’ meno la disattenzione sul gol di Ronaldo.

FABIÀN: 6,5 – Partita tatticamente intelligente ma poco convinto nelle conclusioni, può e deve fare di più.

DEMME: 7 – Gioca semplice e per questo risulta essere un giocatore fondamentale in questo momento per il Napoli. Pressa, imposta va in aiuto ai compagni e quando serve si fa anche sentire dagli avversari. Esce solo perché ammonito.

ZIELINSKI: 7 – Partita di alti e bassi regge il confronto prima con Bentancur poi con Rabiot e alla fine si fa trovare anche pronto per il gol dell’1-0.

CALLEJON: 6,5 – Sullo 0-0 sbaglia l’ennesimo gol facile ma è tornato prezioso in entrambe le fasi, conquistando con mestiere e intelligenza punizioni presziosissime.

MILIK: 6,5 – Pressa bene anche ripiegando sulla linea dei centrocampisti, ma è in zona gol che è sembrato poco convinto a tratti anche impacciato.

INSIGNE: 8 – Trascina la squadra, imposta la manovra ripiega in fase difensiva e segna anche il gol del 2-0. Si può chiedere di più?

LOBOTKA: (dal 69’ al posto di Demme): 6 – Al contrario di Demme non ancora inserito negli schemi ma ha fatto comunque attenta e diligente.

ELMAS: (dall’81′ al posto di Zielinski) S.V. – Entra per dare fastidio e pressare i centrocampisti avversari.

LLORENTE: (dall′89′ al posto di Milik ‘) S.V. – Entra per far guadagnare tempo e provare a prendersi qualche punizione.

ARBITRO MANGANELLI (di Aprilia): 3 – Permissivo con gli juventini ai quali ha fischiato alcune punizioni a favore inesistenti. Non vede un rigore netto che per fortuna il gol di Insigne ha reso npn determinante ai fini del risultato.

Comments

comments