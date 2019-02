Napoli-Juventus, buona partenza della prevendita

In controtendenza rispetto alle ultime, la prevendita del match di domenica ha già buoni numeri.

Al di là dei “mini-abbonamenti”, c’è già una prima certezza dopo poche ore di vendita dei tagliandi: per Napoli-Juventus il San Paolo non avrà ampi spazi vuoti. La settimana che porta al big-match che si giocherà a Fuorigrotta domenica sera ha già dato un primo segnale, non pochi i biglietti venduti.

Così come appena verificato attraverso TicketOne, rivenditore ufficiale, a 6 giorni dalla gara la Curva B, disponibilità media per la Curva A, e già bassa invece per i Distinti e le Tribune Nisida e Posillipo. Ovviamente parliamo dei settori superiori, in quanto da tempo il Napoli “apre” quelli inferiori solo dopo aver avuto la certezza di aver riempito quasi del tutto quelli in alto.

Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, domenica sera i bianconeri saranno accolti da un San Paolo vecchia maniera.

Questi i prezzi per il biglietto della singola gara:

Tribuna Posillipo € 110

Tribuna Nisida € 85

Tribuna Family Adulto € 20/ € 5 (under 12)

Distinti € 55

Curve € 40

Questi i prezzi del mini-abbonamento (Juve, Salisburgo, Udinese, Genoa, Atalanta, Cagliari, Inter):

Tribuna d’Onore € 760

Tribuna Posillipo € 377

Tribuna Nisida € 277

Distinti € 175

Curve € 98

