Domani sera si giocherà Napoli-Juventus grande big match di questa giornata di campionato oltre al derby di Roma.

Dopo diverse partite in cui il San Paolo è stato semivuoto, domani lo stadio sarà quasi del tutto pieno. Restano gli ultimissimi posti per Tribuna Nisida, Tribuna Posillipo e Distinti Inferiori. Per gli altri settori, invece, non ci sono più posti disponibili.

