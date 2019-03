Napoli-Juventus, le pagelle: Malcuit fa la frittata, Insigne fallisce il rigore della rimonta

Il Napoli perde 1-2 in casa contro la Juventus permettendo ai bianconeri di scappare a +16 e mettere una definitiva ipoteca sullo scudetto

Le pagelle degli azzurri:

Meret 5,5: Costretto ad uscire su Ronaldo per colpa del retropassaggio sbagliato di Malcuit, secondo la moviola di Sky non sembra esserci il tocco su Ronaldo ma Rocchi lo espelle e il VAR non interviene

Malcuit 4: Con il suo retropassaggio sbagliato condanna Meret all’espulsione e complica decisamente la partita del Napoli.

Maksimovic 6: Incolpevole sui due goal, contiene bene Cristiano Ronaldo

Koulibaly 6: Non soffre nemmeno quando la Juve con la superiorità numerica prende il sopravvento

Hysaj 5,5: Spinge poco sulla fascia che non è di sua competenza, sfortunato nella deviazione che porta al goal di Emre Can

Callejon 7: Quando arriva la palla giusta lui si fa trovare pronto e segna il goal che riapre la partita e le speranze di rimonta del Napoli

Allan 6: Lotta come tutto il Napoli nel secondo tempo, con cuore e rabbia ha provato a riaprirla

Fabian Ruiz 6,5: Nel primo tempo manda in porta Zielinski che poi prende il palo, nella ripresa manda al bar due giocatori della Juventus ma poi non riesce a trovare il varco per calciare, si procura anche il rigore che poi viene sbagliato da Insigne

Zielinski 6,5. Sfortunato in occasione del palo ma uno dei più propositivi e pericolosi del Napoli

Insigne 5: Dal suo piede parte il cross che porta al goal di Callejon, sbaglia però il rigore che avrebbe permesso al Napoli di pareggiare meritatamente la partita

Milik sv: Poco giudicabile la sua prestazione, costretto ad uscire dopo mezz’ora a causa dell’espulsione di Meret

Ospina 5,5: A freddo si vede imbucare subito da Pjanic con una grande punizione, incolpevole poi sul goal di Emre Can

Mertens 5,5: Il suo ingresso da un po’ di freschezza e velocità alla manovra del Napoli, si fa vedere poco però in area di rigore

Ounas 5: Viene messo per seminare il panico nella difesa della Juve, ma è troppo disordinato e frettoloso nelle scelte.

