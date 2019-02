Napoli-Juventus: pronti 800 uomini delle forze dell’ordine

Doppia polemica, in città, per le decisioni del Casms sull’accesso dei tifosi a Napoli-Juventus di domenica.

Da un lato si sottolinea la difformità di trattamento per i tifosi del Napoli, ai quali non fu consentito l’accesso allo Juventus Stadium all’andata. Dall’altro il divieto di acquisto dei biglietti per i tifosi del Napoli non residenti in Campania, molti dei quali, residenti all’estero, avevano già prenotato voli e soggiorni per il match. Lo stadio – stando al trend delle vendite dei biglietti – potrebbe registrare il tutto esaurito, con 50 mila presenze. Mille i posti disponibili per i supporter juventini nel settore ospiti inferiore, con ingresso dal Gate 25. La questura di Napoli schiererà oltre 800 uomini delle forze dell’Ordine. I sostenitori bianconeri che non troveranno posto nel settore ospiti potrebbero mescolarsi a quelli azzurri in altri settori dello stadio creando focolai di possibili incidenti.

Fonte Ansa

