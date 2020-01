Il Napoli andrà in ritiro dopo la sconfitta di questa sera contro la Fiorentina, una decisione presa in comune accordo con la squadra.

Una decisione presa per “guardarsi in faccia”, citando le parole di mister Gattuso. La squadra ha deciso di voler andare in ritiro per risolvere il periodo di crisi in campionato che dura da ottobre 2019.

