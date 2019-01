Napoli-Lazio, come giocheranno le due squadre?

Con l’avvicinarsi del big match di domenica sera tra Napoli e Lazio al San Paolo, proviamo a capire come giocheranno le due squadre.

Napoli-Lazio, un big match con motivazioni molto diverse tra le due squadre. La squadra azzurra vuole dimostrare che anche senza i suoi titolarissimi è capace di vincere le partite; una dimostrazione necessaria, per far capire a tutti ancora una volta che è una squadra matura che sa anche sopperire ad assenze pesanti.

La Lazio invece deve dimostrare ancora di essere una squadra matura; infatti gli scontri diretti contro le dirette concorrenti sono un vero e proprio incubo per i biancocelesti. Contro il Napoli poi, è dal 2016 che non porta un punto a casa.

Qui Napoli

Gli azzurri, come già anticipato, devono sopperire alle assenze di Allan, Hamsik, Insigne e Koulibaly; i quattro titolarissimi e i giocatori più importanti per la squadra, dato che sono loro a far partire le azioni offensive.

La difesa del Napoli, soprattutto i centrali, dovranno stare molto attenti a Milinkovic-Savic e Luis Alberto che sembrano in ripresa; oltre a loro due c’è anche Immobile che creerà non pochi grattacapi per i due centrali, Albiol e Maksimovic.

Ancelotti si affiderà sicuramente a Ghoulam e alla coppia Hysaj-Callejon per creare pericoli sulle fasce o magari mettere qualche palla per Milik. L’attaccante polacco, inoltre, si sta dimostrando un giocatore molto efficiente sotto porta, nonostante alcuni errori.

Con Insigne squalificato toccherà a Mertens agire al fianco di Milik per creare combinazioni strette, magari con l’aiuto di Fabian Ruiz; quest’ultimo si sta dimostrando molto importante per la squadra, sia per la sua tecnica che per le sue giocate. Di sicuro sarà lui, insieme a Zielinski con i suoi inserimenti, a creare i pericoli maggiori nelle vie centrali.

Qui Lazio

La Lazio ha alcuni vantaggi non indifferenti per questa partita. Innanzitutto non ci sarà Koulibaly, per la squalifica, ma mancherà anche Insigne per lo stesso motivo. Questo non vuol dire che la difesa si può rilassare, anzi, dovranno stare molto attenti perché ci sarà molta imprevedibilità quando gli azzurri attaccheranno.

Quello che sicuramente sfrutterà Inzaghi sarà l’assenza del perno della difesa del Napoli, Koulibaly; non ci si dovrà sorprendere se gli attacchi arriveranno molto probabilmente dal centro, sfruttando il duo Luis Alberto-Immobile. Proprio il primo, insieme a Milinkovic-Savic, sembra in ripresa dopo i primi mesi di questo campionato sotto tono.

Oltre a questo ci sarà da stare attenti anche sui calci d’angolo, dove i biancocelesti hanno vari esperti tra cui Acerbi e Immobile. Luis Alberto e Milinkovic-Savic, oltre alle combinazioni con Immobile, proveranno a sfruttare la loro precisione nei tiri sui calci piazzati.

Quella di domenica sera si prospetta come una bellissima partita; di sicuro le due squadre non faranno sconti a nessuno, pronte a sfruttare i punti deboli dell’altra. Vedremo se sarà così!

