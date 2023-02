Napoli-Lazio, domani parte la vendita libera per i residenti in Campania

La SSC Napoli informa i propri sostenitori che, in ottemperanza alla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n° 10 del 2023, a partire dalle ore 9.00 di lunedì 27 febbraio la vendita dei tagliandi, per la gara Napoli vs Lazio in programma il 3 marzo presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, proseguirà secondo le seguenti modalità.

– on line, sul sito di Ticketone (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card).

– presso i punti vendita Ticketone abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ). In tale ipotesi, il titolo di ingresso potrà essere caricato digitalmente sulla propria fidelity card ovvero stampato su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore del biglietto.

Nel rispetto di quanto indicato nella Determinazione sopra citata, i residenti nelle regione Campania potranno acquistare i tagliandi anche se non sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione. Viceversa, i residenti nella altre regioni d’Italia potranno acquistare i tagliandi solo se possessori della fidelity card della SSC Napoli “FAN STADIUM CARD”.

Inoltre, a partire dalle ore 15 di martedì 28 febbraio, saranno posti in vendita i tagliandi per gli utenti diversamente abili, per gli allievi delle scuole calcio campane e per le famiglie.

