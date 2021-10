Napoli-Legia Varsavia 3-0: le pagelle di 100×100 Napoli

Allo stadi Diego Armando Maradona il Napoli ha affrontato i polacchi del Legia Varsavia nella terza giornata dei gironi eliminatori di Europa League 2021-22. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 8 – Squadra in campo con la giusta determinazione e il rispetto che merita la competizione. Indovinata la formazione iniziale scelta anche in ottica sfida con la Roma. Ancora più da apprezzare i cambi e il cambio di disposizione tattica nella ripresa che hanno portato all’accelerata decisiva. Un plauso a parte per come i calciatori entrano dalla panchina con la voglia di fare e la determinazione che contribuiscono a fare grande una squadra.

MERET: S.V. – Il palo lo salva sull’unica vera conclusione dei polacchi per il resto spettatore non pagante.

DI LORENZO: 6,5 – Difende con la giusta efficacia e attacca con i tempi giusti anche se è mancata un pizzico di lucidità nella rifinitura.

MANOLAS: 6,5 – Attento, concentrato e lucido nella gestione del pallone.

KOULIBALY: 6,5 – Primo tempo non sempre lucido nella gestione dei momenti cresce in maniera esponenziale nella ripresa anche se con qualche sbavatura.

JUAN JESUS: 6,5 – Onesta partita in un ruolo non suo gestito con i giusti equilibri in entrambe le fasi.

DEMME: 6,5 – Recupera palloni, imposta la manovra e si propone anche per la conclusione.

ANGUISSA: 6 – Gara giocata con il freno a mano tirato ma si fa apprezzare per alcuni palloni recuperati di fisico a modo suo.

LOZANO : 6 – Punto di riferimento sulla destra per la manovra della squadra ma al dinamismo e all’impegno non ha abbinato la concretezza.

ELMAS: 6,5 – Porta in dote il dinamismo della gioventù che vuole emergere, in questa fase della stagione si fa preferire nettamente a Zielinski per il supporto che da alla squadra soprattutto in fase offensiva.

INSIGNE: 7,5 – Come sempre si da un gran da fare in entrambe le fasi, segna l’importantissimo gol (e che gol) del vantaggio, poi impreziosisce la prestazione con un assist di esterno destro a Osimhen per il gol del raddoppio.

MERTENS: 6,5 – Non ancora al top ma ha garantito imprevedibilità e fantasia agli attacchi della squadra.

FABIAN (dal 57′ al posto di Anguissa): 6 – Entra benissimo in partita portando qualità. fluidità ed eleganza alla manovra.

OSIMHEN (dal 57′ al posto di Lozano): 7 – Entra per dare profondità alla manovra, mette in apprensione l’intera difesa avversaria e segna un gran gol.

PETAGNA (dal 72′ al posto di Manolas): 6 – Prezioso nel mantenere palla e con coraggio cerca anche il gol personale.

POLITANO (dal 72′ al posto di Mertens): 6,5 – Anche lui entra bene in partita portando pericolosità all’attacco e segna anche un gran gol.

RRAHMANI (dall’81’ al posto di Insigne): S.V. – Pochi minuti ma giocati con una determinazione e una concentrazione tale come se fosse stato in campo dall’inizio .

ARBITRO DEL CERRO GRANDE (Spagna): 6,5– Non incide sul risultato con i suoi pochi errori commessi nel fischiare qualche fallo, bravo a giudicare alcuni falli di mano in area di rigore dei polacchi non assegnando i rigori al Napoli, così come è stato bravo a non cadere nel tranello della simulazione tentata in due-tre occasioni dai calciatori del Legia.

