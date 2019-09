Napoli-Liverpool, la formazione ufficiale degli azzurri

Il Napoli ed il mister Ancelotti hanno comunicato gli undici che scenderanno in campo per la sfida contro il Liverpool; di seguito la formazione ufficiale.

Come di consueto, tramite il profilo ufficiale Twitter del club, il Napoli ha comunicato la formazione ufficiale che scenderà in campo tra poco. Lozano-Mertens come coppia d’attacco, mentre Di Lorenzo parte dall’inizio.

Di seguito il post:

