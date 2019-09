Napoli-Liverpool: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Questa sera ritorna la Champions League, al San Paolo si troveranno di fronte, ancora una volta, Napoli e Liverpool. Diamo uno sguardo alle statistiche della gara.

Secondo classificato in Serie A per la seconda stagione consecutiva, il Napoli partecipa alla fase a gironi per la sesta volta, sempre nelle ultime nove stagioni. Nel 2011/12 e nel 2016/17 ha raggiunto gli ottavi, mentre nelle altre tre partecipazioni è arrivato terzo nel girone.

I Partenopei nella passata fase a gironi hanno raccolto sette punti su nove in casa. Tuttavia il Napoli ha vinto appena quattro delle ultime nove gare interne in UEFA Champions League (dalla fase a gironi in poi), perdendo tre volte in questa striscia.

Il Napoli ha vinto solo quattro delle ultime 12 partite di UEFA Champions League (P3 S5) – con tutte le vittorie maturate al San Paolo.

La squadra di Klopp ha perso tutte e tre le trasferte della passata fase a gironi ma è stata salvata dalle tre vittorie di Anfield che hanno permesso agli inglesi di avere la meglio sul Napoli per la differenza reti.

Il Liverpool ha già vinto un trofeo europeo in questa stagione avendo battuto il Chelsea a Istanbul in Supercoppa UEFA per 5-4 ai calci di rigore dopo il 2-2 finale.

Statistiche Opta.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne. All. Ancelotti

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip van Dijk, Robertson ( da verificare la condizione); Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah,Firmino, Manè All. Klopp.

