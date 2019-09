Napoli, Lozano e Allan verso l’esclusione con la Samp

Per l’esordio stagionale allo stadio San Paolo, dopo le due trasferte di Firenze e Torino, il Napoli potrebbe rinunciare ad Allan e Hirving Lozano.

I due, infatti, sono stati impegnati con le rispettive Nazionali (Brasile e Messico, ndr) e torneranno a Castel Volturno soltanto 36 ore prima del match contro la Sampdoria, che si disputerà sabato alle ore 18. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, Carlo Ancelotti terrà sicuramente fuori dall’undici titolare il centrocampista, vista l’imminenza della gara di Champions League contro il Liverpool. Qualche possibilità in più, invece, per il messicano, ma anche in questo caso un impiego dal primo minuto è assai improbabile.

Comments

comments