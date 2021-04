Napoli, Maksimovic via a parametro zero: è sfida tra Inter e Lazio

Il futuro di Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto a giugno, sembra essere sempre più lontano da Napoli.

Il difensore serbo non ha trovato un accordo per il prolungamento dell’accordo e a fine stagione dovrebbe lasciare gli azzurri a parametro zero. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, sul serbo ci sarebbe un forte interessamento dell’Inter, che lo reputa un’ottima alternativa low cost a Nikola Milenkovic, per il quale servirà un investimento importante per strapparlo alla Fiorentina. Tuttavia, su Maksimovic c’è anche la Lazio, alla ricerca di un rinforzo per la retroguardia: secondo Tuttomercatoweb, i biancocelesti avrebbero già proposto al difensore un contratto quadriennale.

