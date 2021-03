Napoli, Manolas e Lozano out con il Milan: Gattuso ha optato per la prudenza

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, dovrà fare a meno di alcuni calciatori in occasione della gara di questa sera contro il Milan.

Il tecnico non avrà a disposizione Amir Rrahmani, che ha rimediato un infortunio muscolare, ma a sorpresa ha dovuto rinunciare anche a Kostas Manolas e Hirving Lozano. Il greco, che era già rientrato da un periodo di stop, mentre il Chucky sembrava essersi definitivamente messo alle spalle il recente acciacco: entrambi non prenderanno parte al match di San Siro. Gattuso, infatti, ha scelto di optare per la prudenza, come spiega la Gazzetta dello Sport: “A Castel Volturno sono rimasti in tre. Dall’elenco dei convocati per San Siro Gattuso lascia fuori Rrahmani, Lozano e Manolas. Il primo dovrà stare fuori almeno due settimane per un problema muscolare rimediato in allenamento. Gli altri due, invece, non sono ancora in condizione e l’allenatore ha preferito non rischiarli”.

