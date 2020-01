Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe previsto per martedì il ritorno delle Curve allo Stadio San Paolo in vista della partita di Coppa Italia con la Lazio.

Sembrerebbe, infatti, che gli ultras abbiano preso l’impegno di non occupare scale e balaustre e sostenere entro certi limiti potendo utilizzare anche le bandiere. Si starebbe addirittura pensando alla costruzione di alcuni palchetti per permettere ai tifosi di far partire i cori.

Da martedì gli Ultras torneranno per non andarsene più.

