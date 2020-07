Napoli-Milan: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Questa sera allo stadio San Paolo (ore 21:45) il Napoli di Gennaro Gattuso affronterà il Milan di Pioli per la trentaduesima giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli: (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calahnoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso affronterà per la prima volta il Milan da allenatore in Serie A: sulla panchina rossonera ha collezionato 62 gare nel massimo campionato, vincendone esattamente il 50% (31V, 19N, 12P).

Il Milan è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski: quattro gol in 12 sfide.

Insigne ha segnato 6 gol in carriera al Milan. Di più solo alla Fiorentina: 8.

Nelle 11 partite con Ibrahimovic in campo in questa Serie A il Milan viaggia a una media di 1.9 punti a partita (e con 55% di vittorie); nelle 20 disputate senza di lui la media si abbassa a 1.4 (con 40% di successi).

