Napoli, Milik ha detto no al rinnovo: può partire in estate

Il noto portale calciomercato.com rivela una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso: Arek Milik avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto con il Napoli.

Il polacco avrebbe, infatti, rifiutato sia l’adeguamento dell’ingaggio sia la clausola risolutiva che vorrebbe inserire il club azzurro e, in virtù dell’accordo in scadenza nel 2021, potrebbe andar via durante la prossima estate. In tal senso, l’acquisto di Andrea Petagna dalla Spal potrebbe rappresentare un’indizio. Inoltre, si è riaperto il discorso rinnovo con Dries Mertens. Di conseguenza, in caso di offerte da 45-50 milioni di euro, Milik potrebbe davvero lasciare Napoli.

Comments

comments