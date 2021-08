Napoli-Pescara: il probabile undici degli azzurri, partita in chiaro in TV su Canale 8

Alle ore 17:30 allo stadio Patini di Castel di Sangro il Napoli chiude il ritiro in Abruzzo e le amichevoli precampionato.

Napoli-Pescara è possibile vederla in TV in chiaro su Canale 8 (telecronista Silver Mele, commento tecnico Francesco Montervino, a bordo campo Italia Mele). Inoiltre la partita è visibile anche sui canali Sky per gli abbonati.

Questa la probabile formazione che mister Spalletti potrebbe mandare in campo dal primo minuto:

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne.

A disposizione: Ospina, Idasiak; Malcuit, Zanoli, Manolas; Gaetano, Machach, Zedadka; Petagna, Ounas.

Indisponibili: Contini, Ghoulam, Palmiero, Zielinski, Mertens, Lozano, Demme.

Ricordiamo i risultati delle cinque amichevoli giocate dal Napoli in questo precampionato:

Dimaro-Folgarida: Napoli-Bassa Anaunia 11-0;

Dimaro-Folgarida: Napoli-Pro Vercelli 1-0;

Monaco di Baviera: Bayern Monaco-Napoli 0-3;

Cracovia: Wisla Cracovia-Napoli 1-2;

Castel di Sangro: Napoli-Ascoli 2-1.

