Andrea Petagna, nuovo attaccante del Napoli, è finalmente guarito dal Coronavirus e raggiungerà a breve la squadra a Castel di Sangro.

L’ex centravanti della Spal, risultato positivo al Covid-19, il 20 agosto è stato sottoposto a tre tamponi consecutivi, che hanno dato tutti esito negativo. Nelle prossime 48 ore, dunque, si metterà in viaggio per il ritiro in Abruzzo e sarà, per la prima volta, a disposizione di mister Gattuso e farà la conoscenza dei suoi nuovi compagni.

