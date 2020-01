Napoli, raggiunto l’accordo con l’Inter per Politano

Il Napoli e l’Inter hanno raggiunto un accordo per far andare Politano in azzurro; possibile prestito di Llorente come contropartita.

Nel caso in cui lo spagnolo andrà all’Inter in prestito secco, salterebbe l’arrivo di Giroud. Napoli e Inter hanno trovato l’accordo per Politano sulla base di un prestito per 18 mesi con un obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Resta da trovare l’accordo con il giocatore, ma i segnali di questa sera sono stati positivi. Domani mattina ci saranno nuovi contatti per cercare di chiudere la trattativa. A riferire il tutto è Gianluca Di Marzio.

