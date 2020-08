Napoli, sarà Cascione il nuovo allenatore della Primavera

Il Napoli ha scelto il nuovo allenatore della formazione Primavera: sarà Emmanuel Cascione, ex centrocampista, tra le altre, di Pescara e Cesena.

Sembrava tutto fatto per l’approdo in panchina di Giancarlo Riolfo, che ha, invece, scelto di guidare il Livorno, retrocesso dalla Serie B alla Lega Pro. La società azzurra ha quindi scelto di virare su Cascione, che prenderà il posto di Angelini e avrà il compito di cercare la promozione, dopo una stagione sciagurata culminata con la retrocessione in Primavera 2. A riferirlo è Sky Sport.

