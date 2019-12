Il 2019 del Napoli si chiuderà domani sera al Mapei Stadium, contro il Sassuolo, nel posticipo domenicale del 17° turno di Serie A.

Dopo la gara, gli azzurri avranno a disposizione sei giorni di riposo, per godersi appieno le festività natalizie, prima di ritornare ad allenarsi per preparare l’importantissima sfida casalinga contro l’Inter, in programma il 6 gennaio alle 20:45.

