Napoli, si prova per il doppio acquisto dal Verona

L’edizione in edicola oggi de Il Mattino parla di un possibile doppio acquisto del Napoli tra le file dell’Hellas Verona; i nomi sono quelli di Amrabat e Rrahmani.

Per i due giocatori il Napoli potrebbe arrivare a sborsare una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Oltre al forte interesse per Amrabat, quindi, c’è anche quello per Rrahmani; il centrale difensivo è valutato sui 12 milioni dal Verona ed interessa soprattutto per la sua duttilità e l’età (classe ’94).

Il club azzurro vuole provare a stringere per un’operazione complessiva da circa 30 milioni di euro, riferisce Il Mattino. I due sarebbero lasciato in prestito al Verona fino a giugno, per poi approdare in azzurro.

