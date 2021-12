Napoli-Spezia 0-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 19° giornata del campionato di Serie A il Napoli ha affrontato lo Spezia. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 4 – Approccio alla gara da dimenticare e primo tempo giocato con una superficialità inquietante. Non convince l’esclusione iniziale di Elmas tra i più in forma della squadra e tra quelli che in questo periodo ha il fiuto della porta. Così come non ha convinto l’esclusione di Mertens a fine primo tempo l’unico calciatore fantasioso in grado con una giocata di cambiare una partita. Ancora meno hanno convinto le sostituzioni di Zielinski e Lobotka gli unici due che riuscivano a dare velocità alla manovra. Gli attaccanti non segnano ormai da tempo e Spalletti ha il dovere di capire il perché. Così come i suoi predecessori (Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso) neanche Spalletti riesce a trasmettere alla squadra quello scatto di mentalità vincente che permette di non bruciare le vittorie importanti come quella di Milano con squadre nettamente inferiori.

OSPINA: S.V. – Non subisce neanche un tiro in porta, poteva fare qualcosa in più sul gol dell’Empoli? Se sì allora il voto è insufficiente, se no allora resta senza voto.

DI LORENZO: 6 – Le sue sovrapposizioni hanno creato scompiglio nella difesa, il colpo al ginocchio nel primo tempo sembra averlo limitato un pochino.

RRAHMANI: 6 – Gli avversari non hanno creato pericoli e quando hanno provato ad avvicinarsi alla porta di Ospina lui si è sempre fatto trovare pronto a respingerli.

JUAN JESUS: 5 – Sfortunato sull’autogol si è esibito in qualche chiusura tutta fisico ed esperienza ma quando è chiamato a impostare la manovra per far ripartire l’azione ha mostrato qualche limite di troppo.

MARIO RUI: 5 – Spinge poco e male in attacco sbagliando diverse rifiniture, bravo a recuperare un pallone che Lozano avrebbe dovuto sfruttare meglio.

ANGUISSA: 5,5 – Tanta confusione oggi, anche se ha recuperato tanti palloni e provato a dare un contributo alla manovra più di quantità che di qualità.

LOBOTKA: 7 – L’unico ad aver capito che per superare il muro difensivo dello Spezia bisognava giocare in velocità a massimo due tocchi, tenace nel recuperare un’infinità di palloni.

LOZANO: 4 – Quando passa la palla sembra sempre non avere la forza, sbaglia troppo spesso il primo decisivo controllo del pallone, non salta mai l’avversario non proprio irresistibile, ma soprattutto brucia un gol tagliando le gambe ai propri compagni e spegnendo anche la spinta della rimonta.

ZIELINSKI: 6,5 – L’unico ad aver cercato la giocata di qualità nella rifinitura, la sua uscita ha tolto un’arma alla squadra per cercare il gol da lontano.

POLITANO: 5 – Ha provato più volte a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica ma troppa confusione che ha portato a tanto fumo e poco arrosto.

MERTENS: 5,5 – Bravo nello smistare palloni sulle fasce dando ampiezza alla manovra, cerca la conclusione in almeno due circostanze ma è poco fortunato.

PETAGNA (dal 46′ al posto di Mertens): 4 – Doveva portare fisicità in attacco ma questa volta non ha inciso sulla gara e si è fatto notare solo per il fallo sul gol annullato (giustamente)

OUNAS (dal 69′ al posto di Zielinski): 4 – E’ sceso in campo dimenticandosi il suo pallone personale…vuole ergersi a salvatore della Patria ma commette errori spesso banali

ELMAS (dal 78′ al posto di Lobotka): 6 – In pochi minuti colpisce una traversa e si fa notare per qualche spunto interessante che alla squadra è mancato nel primo tempo.

DEMME (dall’86′ al posto di Politano): S.V. – Pochi minuti e bisognerebbe chiedere a Spalletti in così poco tempo che contributo avrebbe potuto dare.

GHOULAM (dall’86’ al posto di Mario Rui): S.V. – Pochi minuti con la fascia da capitano un premio meritato.

ARBITRO MASSIMI (di Termoli): 6 – Non sbaglia nulla di importante, ma ha concesso troppo ostruzionismo ai calciatori dello Spezia e graziato loro anche di qualche cartellino giallo.

