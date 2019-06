Napoli, spunta l’ipotesi Radu a parametro zero

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato un’indiscrezione di mercato, circa l’interessamento del Napoli nei confronti di Stefan Radu.

Il rumeno, infatti, non rinnoverà il proprio contratto con la Lazio e da luglio sarà libero di accordarsi con una nuova squadra, a parametro zero. Gli azzurri ci starebbero pensando come rinforzo d’esperienza, vista anche la sua duttilità, dal momento che ha spesso giocato, oltre che da terzino sinistro, anche da difensore centrale. La trattativa potrebbe essere favorita dagli ottimi rapporti tra Cristiano Giuntoli e l’agente di Radu, Matteo Materazzi.

Comments

comments