Napoli, Todibo può essere l’erede di Koulibaly: pronta la prima offerta

In casa Napoli tiene banco la questione relativa al futuro di Kalidou Koulibaly, che potrebbe cambiare aria qualora arrivasse una proposta “indecente”.

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, infatti, ha fatto capire che nel caso in cui qualcuno offrisse una cifra compresa tra gli 80 e i 100 milioni, difficilmente potrebbe rifiutare. Ecco perché gli azzurri sondano già il terreno alla ricerca di un sostituto e, secondo Tuttosport, potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Jean-Claire Todibo, difensore del Barcellona.

Il giovane francese, attualmente in prestito allo Schalke 04, gode della stima di Giuntoli fin dai tempi in cui militava nel Tolosa, e per i catalani non è incedibile. Il Napoli potrebbe, a breve, formulare un’offerta da 12 milioni di euro per cercare di accaparrarsene il cartellino.

