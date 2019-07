Napoli, torna di moda De Paul: ma solo se salta James

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport ripropone il nome di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, in ottica Napoli.

Già da molti mesi, infatti, il club azzurro ha manifestato interesse nei confronti dell’argentino, reduce da un’ottima stagione in Friuli, ma al momento la priorità rimane l’acquisto di James Rodriguez, vero e proprio pallino del tecnico Carlo Ancelotti: solo nel caso in cui saltasse la trattativa per il colombiano, il Napoli potrebbe tornare alla carica per l’ex Valencia. De Paul, intanto, è seguito anche da Roma, Milan e Fiorentina.

