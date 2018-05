Castel Volturno, il Napoli si prepara alla trasferta di Genova

La squadra, agli ordini di Maurizio Sarri, ha appena concluso l’allenamento odierno in vista della gara in trasferta in Liguria.

Allenamento pomeridiano per i calciatori del Napoli nel centro tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria, che si giocherà domenica sera alle 20:45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, la gara è valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A TIM.

Questo il report della seduta odierna, così come riportato dal sito ufficiale della squadra partenopea, www.sscnapoli.it. La squadra ha svolto attivazione in avvio, di seguito partita a campo ridotto e lavoro tecnico tattico. Vlad Chiricheș e Adam Ounas hanno effettuato lavoro differenziato a scopo precauzionale. Domani allenamento mattutino.

