Napoli, tutto fatto per Llorente ma si spera ancora in Icardi

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli ha praticamente chiuso l’acquisto di Fernando Llorente, svincolatosi dal Tottenham.

Gli azzurri hanno trovato l’intesa con lo spagnolo per un contratto biennale da 2,5 mln a stagione, ma continuano a rinviarne la definizione, poiché c’è ancora una speranza di arrivare a Mauro Icardi che, secondo il quotidiano, avrebbe aperto alla cessione. In pole sembrerebbero esserci PSG e Atletico Madrid, ma il Napoli è ancora pienamente in corsa.

