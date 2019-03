Napoli vs Juventus poco sentimento e tanta ragione. Spettacolo serale da godere sotto le stelle di Fuorigrotta

Napoli vs Juventus non è una partita come le altre per tanti, noti motivi ma oggi sarà diversa dalle ultime. Meno sentimento più ragione.



La classifica è crudele, la distanza siderale ma anche tanta la voglia di avere la misura del reale valore delle due squadre. Insomma misurare il gap che c’è da colmare per programmare il futuro.

Il San Paolo sarà di nuovo un bel vedere e questo riscalda il cuore e le gambe dei calciatori perché il calcio senza tifosi non ha senso. Sentimento: battere i bianconeri fa sempre piacere ma stavolta senza ansie da risultato obbligato. Serenità e leggerezza ma soprattutto voglia di urlare a tutti che, a parte qualche fisiologico inciampo, il nuovo corso ancelottiano è ad un buonissimo punto e l’obiettivo vittoria ragionevolmente vicino.

Continuità di progetto e certezze tecniche fanno la differenza e questo Napoli parte da fondamenta granitiche, buona qualità tecnica e idee tattiche; c’è da giurarci che lavoreranno per aumentarne la fisicità, ma questa è un’altra storia prossimamente sugli schermi.

Per oggi godiamoci lo spettacolo in programmazione Cinema all’aperto, profumo di erba e riflettori puntati: Si va in scena. Bel calcio a tutti.

