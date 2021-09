Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, tramite il suo portale riferisce le ultime su Piotr Zielinski e la sua condizione fisica.

In particolare, il ct della Polonia Paulo Sousa ha riferito che il centrocampista polacco del Napoli non scenderà in campo contro l’Inghilterra. Queste le sue parole in merito:

“Domani non giocherà, Piotr non è pronto.”

La presenza in campo dal primo minuto per la sfida contro la Juventus di Zielinski, quindi, è ancora in dubbio.

Comments

comments