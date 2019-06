Nations League Playoff, Portogallo avanti nei primi 45′

La prima semifinale dei Playoff di Nations League vede come protagonisti Portogallo e Svizzera; i portoghesi sono in vantaggio a fine primo tempo.

Questa sera sono partite anche le fasi finali dei playoff di Nations League, per decidere chi andrà ad Euro 2020. Le sfidanti della semifinale di questa sera sono Portogallo e Svizzera; a fine primo tempo i portoghesi conducono per 1 a 0 sugli svizzeri.

Portogallo – Svizzera 1 – 0

25′ Cristiano Ronaldo

Ricordo che questa è una semifinale secca, quindi non ci sarà nessuna gara di ritorno. In caso di vittoria, la squadra vincente andrà direttamente in finale.

