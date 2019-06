Nazio-Napoli: Lorenzo Insigne-Mertens ‘gemelli del gol’, perde Hysaj

Quattro i calciatori del Napoli impegnati in gare valide per le qualificazioni agli Europei 2020.

Rog. Solo tribuna per l’azzurro rientrato dal Siviglia in Croazia-Galles 2-1.

Hysaj. Sconfitto 1-0 con l’Albania di mister Reja in casa dell’Islanda. L’azzurro ha giocato tutta la gara.

Mertens. L’attaccante del Napoli in campo per tutta la partita Belgio-Kazakistan 3-0 segna il gol del vantaggio della sua nazionale

Insigne. In campo per tutta la gara in Grecia-Italia 0-3 segna il gol del 2-0 per gli azzurri.

Comments

comments