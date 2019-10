Nazio-Napoli: Milik-gol e la Polonia batte la Macedonia di Elmas, tutti i risultati della giornata

Domenica senza campionato ma con alcuni ‘napoletani’ impegnati con le rispettive nazionali. IN gol Milik con la Polonia.

Mertens. A Nur-Sultan Dries Mertens con il Belgio già qualificato ha vinto 2-0 in trasferta con il affronta il Kazakhistan in una gara di qualificazione agli Europei 2020. Mertens ha giocato i primi 78 minuti per poi essere sostituito da Carrasco.

Zielisnki/Milik-Elmas. A Varsavia in una gara di qualificazione agli Europei 2020 la Polonia ha battuto la Maceìdonia 2-0Elmas e Zielinski partiti titolari Milik è entrato al 68′ al posto di Szymanski. Porpio Milik ha segnato il gol del 2-0.

Le altre partite della giornata. Nel pomeriggio l’Olanda ha superato 2-1 in trasferta la Bielorussia, mentre l’Ungheria ha superato 1-0 in casa l’Azerbaigian. Sempre nel pomeriggio goleade di Scozia (6-0 in casa su San Marino) e Russia (5-0 in casa di Cipro). In serata Germania corsara i casa dell’Armenia (3-0) e Austria corsara sul campo della Slovenia (1-0). Galles e Croazia pareggiano invece 1-1.

Comments

comments