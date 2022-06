Nazio-Napoli: oggi il ‘derby’ Elmas-Kvaratskhelia, in campo altri sei ‘napoletani’

Sono 8 i calciatori del Napoli impegnati oggi con le rispettive nazionali.

Anguissa. Alle 15:00 ora italiana in una gara valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa il Camerun affronta in trasferta il Burundi a Dar es Salaam.

Osimhen. Alle 18:00 ora italiana in una gara valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa la Nigeria affronta in casa Sierra Leone ad Abuja.

Elmas vs Kvaratskhelia. In una gara valida per il Gruppo C di Nations League alle 20:45 a Skopje si gioca Macedonia del Nord-Georgia con la sfida tutta azzurra tra il macedona Elmas e il georgiano Kvaratskhelia.

Rrahmani. Sempre alle 20:45 e sempre per il Gruppo C di Nations League il kosovaro Rrahmani protagonista a Pristina in Kosovo-Irlanda del Nord.

Zanoli e Gaetano. I due azzurrini in una gara di qualificazione agli Europei Under21, alle 18:00 a Helsingborg affrontano in trasferta la Svezia.

Ounas. Alle 21:30 ora italiana l’attaccante algerino del Napoli potrebbe essere fra i protagonisti dell’amichevole Nigeria-Repubblica Democratica del Congo.

Comments

comments