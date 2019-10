Nazio-Napoli: oggi in campo i tre italiani, Ospina e forse Fabiàn, nella notte per Lozano gol e assist [VIDEO]

Continuano gli impegni dei calciatori del Napoli con le rispettive nazionali. Occhi puntati su Italia-Grecia, Colombia-Cile e Norvegia-Spagna.

Lozano. Nella notte in una gara della Nations League del Nord e Centro America il Messico ha vinto 5-1 in trasferta con Bermuda. Lozano ha segnato il quarto gol e fornito ad Antuna l’assist del primo gol, a Herrera quello del quinto gol prima di lasciare il campo al 72′. Lozano ha anche sbagliato un rigore al 66′.

Meret, Di Lorenzo, Insigne. I tre italiani alle 20:45 all’Olimpico di Roma affrontano con l’Italia la Grecia in una gara valida per le qualificazioni agli Europei 2020. Diretta TV in chiaro su RaiUno.

Fabiàn. Il centrocampista del Napoli è alle prese con una forte faringite e potrebbe saltare Norvegia-Spagna valida per le qualificazioni agli Europei 2020.

Ospina. Il portiere del Napoli alle ore 18:00 è impegnato in una gara amichevole contro il Cile ad Alicante in Spagna.

