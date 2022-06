NazioNapoli: Koulibaly vittorioso con il suo Senegal contro il Ruanda

Nella giornata di ieri il Senegal è sceso in campo per affrontare il Ruanda. In campo anche Kalidou Koulibaly, che ha giocato l’intero match.

Successo per il Senegal nel match valido per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, di cui il Senegal è campione in carica. La vittoria contro il Ruanda è arrivata per 1 a 0, nei minuti finali.

