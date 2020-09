Questa sera alle ore 20:45 Mertens e Mario Rui sono impegnati con Belgio e Portogallo nelle gare dei gironi di Nations League.

Mertens parte dal primo minuto nella partita tra Belgio e Islanda, valida per la seconda giornata del Gruppo 2 della Lega A.

Solo panchina per Mario Rui con il Portogallo che questa sera affronta la Svezia in una gara valida per la seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A.

