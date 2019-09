NazioNapoli: stasera tocca a Mertens, Zielinski e forse Elmas

Questa sera ci sarà un’altra tornata di partite valide per le qualificazioni ad Euro 2020; tre gli azzurri impegnati: Mertens, Zielinski ed Elmas.

Per questa sera ci sono tre giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali, o comunque che prenderanno parte alle rispettive partite.

Si tratta di Dries Mertens, con il Belgio che affronta la Scozia nella sua casa; Eljif Elmas che potrebbe scendere in campo con la Macedonia dopo il recupero dall’infortunio, contro la Lettonia. Infine Piotr Zielinski, che giocherà in casa con la sua Polonia contro l’Austria per riscattare la sconfitta per 2 a 0.

