NazioNapoli: tutti gli impegni dei nove azzurri convocati

Nove calciatori del Napoli convocati in Nazionale sinora per impegni internazionali. Di seguito il riepilogo pubblicato dal sito ufficiale.

Dries Mertens di scena nella doppia sfida per le qualificazioni europee: Belgio-Kazakhstan (8 giugno) e Belgio-Scozia (11 giugno).

Fabian Ruiz impegnato nella doppia sfida per le qualificazioni a Euro 2020: Isole Faroe-Spagna (7 giugno a Torshavn) e Spagna-Svezia (10 giugno a Madrid).

Milik e Zielinski convocati in Nazionale. I due azzurri di scena nella doppia sfida di qualificazione a Euro 2020: Macedonia-Polonia (7 giugno) e Polonia-Israele (10 giugno).

Elseid Hysaj convocato in Nazionale. Il difensore del Napoli impegnato nella doppia sfida per le qualificazioni agli Europei: Islanda-Albania (8 giugno) e Albania-Moldova (11 giugno)

Mario Rui convocato in Nazionale. Il difensore del Napoli sarà impegnato nella fase finale della Nations League. Il Portogallo affronterà la Svizzera in semifinale mercoledì 5 giugno allo Stadio Dragao di Oporto.

Allan convocato per la Coppa America. Il Ct del Brasile, Tite ha inserito il centrocampista del Napoli nella lista dei calciatori che parteciperanno alla competizione internazionale. La Coppa America si giocherà proprio in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio. E’ la prima partecipazione di Allan alla prestigiosa “Copa”, giunta alla 46esima edizione.

Faouzi Ghoulam e Adam Ounas convocati per la Coppa d’Africa. I due calciatori del Napoli saranno impegnati nel periodo di preparazione dell’Algeria in vista della fase finale della competizione che si svolgerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio.

