Nedved: “Sarri contro il Napoli non ci sarà”

A margine della cerimonia per il sorteggio dei gironi della Champions League il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato delle condizioni di salute di Sarri.

“Ronaldo che non ha vinto il premio ‘The Best’? Mi aspettavo vincesse lui…Comunque in Champions l’obiettivo è passare la fase a gironi”.

“Penso che siamo migliorati, ci sono stati tanti cambiamenti ma siamo pronti per una grande stagione. Sarri? E’ giusto che stia fuori per due partite per la polmonite. Penso che lo rivedremo in panchina dopo la sosta per le nazionali.

Possibilità che su Dybala arrivino voci importanti di mercato? E’ una domanda per Paratici… Ma finchè il mercato è aperto si lavora alle entrate e alle uscite. Tutto può succedere. Icardi? Noi pensiamo ai nostri giocatori ma tutte le squadre devono lavorare in entrata e in uscita”.

