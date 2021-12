Nella tempesta, Mertens si è ripreso il Napoli

Dries Mertens sta ritornando, di partita in partita, sempre più fondamentale per il Napoli. E a dimostrarlo ci sono le dichiarazioni ed i numeri.

“Ciro” è andato ancora una volta a segno ieri sera, nonostante la sconfitta. E questo ha portato Dries a siglare il suo quinto gol consecutivo in Serie A nelle ultime quattro partite di campionato giocate; non solo con i gol, però, perché anche con l’atteggiamento in campo e con le dichiarazioni Mertens si sta riprendendo sempre di più il Napoli.

La tempesta che sta colpendo la squadra, con tantissimi infortunati tra cui Osimhen e Koulibaly, ha trovato Dries prontissimo. Ieri ha giocato anche con la fascia di capitano e, dopo la fine della partita, ha voluto ribadire il concetto che vuole rimanere ancora a lungo al Napoli con queste parole:

“Rinnovo? Non ci penso, ne parleremo a fine anno. Spero di rimanere ancora tanti anni ma sono contento che stiamo facendo qualcosa di molto buono. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, Malcuit che non giocava da molto tempo ha fatto benissimo. Speriamo di recuperare gli assenti per tornare dove ci piace stare.”

Dopo un periodo complicato per via degli infortuni, “Ciro” è tornato e si è ripreso il Napoli sperando di recuperare quanto prima possibili gli assenti.

