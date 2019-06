Neymar, grande attesa per la deposizione in Brasile

Neymar, calciatore brasiliano del Paris Saint Germain e della Selecao, si difenderà da accuse di stupro ed aggressione nel tribunale di San Paolo.

Misure di sicurezza eccezionali intorno al commissariato di polizia di San Paolo dove Neymar si presenterà per prestare dichiarazione e fornire la propria versione dei fatti sulla denuncia di stupro presentata da Najila Trinidade, la giovane donna brasiliana che lo accusa di averla aggredito sessualmente lo scorso 15 maggio a Parigi.

Il calciatore dovrebbe presentarsi intorno alle 21 italiane, per quello che potrebbe essere, se non verranno fuorio ulteriori prove o testimoni, l’ultimo atto dell’indagine, prima che la polizia consegni il caso alla Procura locale, che dovrà decidere se esistono elementi sufficienti per imputare Neymar. Il

