Neymar si infortuna in amichevole: salterà la Coppa America

Stagione nera per Neymar: dopo 20′ di amichevole con il Brasile, contro il Qatar, è costretto ad uscire per un infortunio alla caviglia; infortunio che lo costringe a saltare la Coppa America.

Neymar finisce una stagione, già nera, nel peggiore dei modi. Durante l’amichevole tra Brasile e Qatar è costretto ad uscire dal campo di gioco per un infortunio alla caviglia. Dopo aver effettuato gli accertamenti il brasiliano ha scoperto che dovrà saltare la Coppa America.

Gli esami hanno accertato che si tratta di una distorsione alla caviglia destra; lo stesso piede, insomma, che lo ha costretto a restare fermo per tutto l’inizio del 2019. Per questo non potrà partecipare alla competizione sudamericana.

Comments

comments