Nicchi: “Con la sala Var gli arbitri potranno parlare”

Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, ha anticipato che con l’arrivo della sala Var gli arbitri potranno parlare, nel caso in cui sia necessario.

Arrivano importanti anticipazioni per il futuro degli arbitri, dalla bocca di Marcello Nicchi; il presidente dell’AIA, presente alla cerimonia per consegnare il premio Bearzot, ha parlato della possibilità che gli arbitri potranno parlare nel futuro prossimo.

Questo sarà possibile quando ci sarà la sala Var; di seguito le parole del presidente:

“Se parleranno gli arbitri dopo le partite? Quando avremo la sala Var; sarà qualcosa di unico al mondo. Ci sarà una grande visibilità per gli arbitri e per il calcio italiano. Corriamo per arrivare primi, non secondi.”

Poi ha proseguito parlando della stagione che si è appena conclusa, e di quando si potrà avere un bilancio:

“Per il bilancio stagionale vorrei aspettare una settimana, ma siamo comunque particolarmente soddisfatti. I ragazzi sono tutti preparati e orientati verso questo obiettivo. Credo si possa trarre un bilancio positivo; la Federazione può contare su di noi.“

