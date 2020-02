Niente conferenza per Rino Gattuso, il Mattino: “Malore della sorella del mister”

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso dopo la vittoria sulla Sampdoria non si è presentato ai microfoni di Sky e in conferenza per il tradizionale commento alla gara.

L’edizione odierna de “Il Mattino” spiega il motivo del forfait di Gattuso.

La sorella ha avuto un malore ed è stata ricoverata nell’ospedale di Busto Arsizio. E’ stata la moglie Monica ad avvertirlo e da quel momento il tecnico azzurro, ha smesso persino di parlare alla squadra.

Si è subito organizzato un modo per raggiungere l’ospedale, affidando il commento al suo vice Gigi Riccio.

